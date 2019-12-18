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مناقشة المبادرة العربية لحوكمة الإنترنت

السلطنة تشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتصالات بالرياض

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:39 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتصالات بالرياض

 

مسقط – ياسر الشبيبي

شاركت السلطنة مُمثلة في وزارة التقنية والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري تحت شعار "طموح عربي لجيلٍ رقمي". ومثل وفد السلطنة معالي المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية وزيرة التقنية والاتصالات وعدد من المسؤولين من الوزارة ومن هيئة تنظيم الاتصالات.

وتضمنت الدورة الحالية انعقاد اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات خلال يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، تلاها اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي خلال يومي 17و18 ديسمبر الجاري، واشتمل جدول أعمال الدورة على استعراض لأهم ما تمَّ إنجازه في مجال الاستراتيجية البريدية العربية العامة للفترة بين 2018-2024 ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية 2017 – 2020، إلى جانب استعراض نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، ومناقشة المبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية ومبادرة العاصمة العربية الرقمية، واستعراض أوجه التعاون المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات كالتعاون العربي الصيني والتعاون العربي الإفريقي والتعاون مع المكتب الإقليمي العربي لجمعية الإنترنت؛ وكذلك مناقشة سبل التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة والإرهاب والذكاء الصناعي.

 

 

 

 

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