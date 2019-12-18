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علماء: المشروبات المحلاة بالسكر تتسبب في ارتفاع ضغط الدم

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:21 م بتوقيت مسقط

علماء: المشروبات المحلاة بالسكر تتسبب في ارتفاع ضغط الدم

 

 

تورونتو - العمانية

كشفَ فريقٌ من العلماء من جامعة تورونتو -بعد تحليل بيانات مجتمعة من أكثر من عشرين دراسة حول التغذية- أن المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بارتفاع ضغط الدم.

ووفقاً للدراسة، فقد تم ربط المشروبات المحلاة بالسكر بزيادة 10% في ضغط الدم في المراجعة من أكثر من 900 ألف مشارك في الدراسات. ووجد الباحثون أن الفاكهة والكميات الصغيرة من عصير الفواكه والألبان والحبوب الكاملة، مع كميات معتدلة من السكر المضاف، أظهرت جميعهاً ارتباطات وقائية بارتفاع ضغط الدم. وقال الدكتور جون سيفينبيبر أستاذ في قسم علوم التغذية في كلية الطب في الجامعة: "مصدر الغذاء مهم للغاية، حيث تعتمد الكثير من الإرشادات الغذائية الخاصة بالسكر على أدلة على أن المشروبات المحلاة بالسكر ضارة، لكن لا ينبغي لنا بالضرورة أن نستنتج ذلك بالنسبة للفواكه الكاملة أو اللبن الزبادي قليل الدسم أو الحبوب الكاملة".

وأشار سيفينبيبر إلى أن النتائج يجب أن توفر بعض الارتياح للمستهلكين والمرضى المهتمين بارتفاع ضغط الدم، والذين قد يحسبون ملعقة صغيرة من السكريات في العديد من الأطعمة التي يتناولونها على مدار اليوم. وأضاف أن المشروبات المحلاة تزيد من خطر الإصابة بالنقرس والسمنة ومرض السكري وأمراض القلب، ولكن الفاكهة لم تفعل. وطالب الباحثون بإجراء المزيد من الأبحاث حول السكريات وصحة القلب والأوعية الدموية، لكن يقول إن نتائج الدراسة تظهر إشارات واضحة على أن المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم وأن الفواكه الكاملة والأطعمة المغذية التي تحتوي على كميات معتدلة من السكريات المضافة تعتبر جزءا من نظام غذائي صحي.

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