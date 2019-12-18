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الرحالة أحمد باعمر يصل الأشخرة حاملا "رسائل الحب والسلام"

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:18 م بتوقيت مسقط

الرحالة احمد باعمر
صورة جماعة لمستقبلي الرحالة

 

 

جعلان بني بوعلي - علي برياء

وصل الرحالة العماني أحمد بن عبدالله برهام باعمر -سيرًا على الأقدام- إلى نيابة الأشخرة ومنطقة أصيلة بولاية جعلان بني بوعلي.

وانطلقتْ رحلة باعمر في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي مشيا على الأقدام من محافظة ظفار؛ لينطلق في رحلته عبر ولايات السلطنة المتعددة؛ حيث قطع الشريط الساحلي المطل على بحر العرب بمحافظة الوسطى وجنوب الشرقية بين جري ومشي.

ويُواصل الرحالة مسيرته إلى محافظة مسقط وجنوب وشمال الباطنة، وصولا إلى محافظة مسندم حاملا معه رسائل توعوية وطنية وصحية واجتماعية، من أجل العمل على تغيير نمط الحياة من خلال ممارسة رياضة المشي وتعزيز النشاط البدني.

وأقيم حفل استقبال للرحالة بمتنزه نيابة الأشخرة والمتنزه البلدي بمنطقة أصيلة، بحضور مجموعة من الشباب وأهالي الولاية، وتم تقديم هدايا تذكارية له.

وقال جمعة بن سالم الغيلاني منظم حفل الاستقبال: إنَّ الحفل يعكس حجم التقدير والتشجيع للرحالة العماني أحمد باعمر، وما يحمله خلال رحلته من رسائل الحب والسلام.

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