ولاية عمانية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

الرؤية- مريم البادية

قال الدكتور مهاب بن علي الهنائي رئيس مركز التميز البيئي في الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" إن ولاية قريات سجلت خلال العام الماضي أعلى درجة حرارة حول العالم، كما سجلت السلطنة تزايدا في عدد الأعاصير ببحر العرب، وعزا ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الشركة حول تأثير التغير المناخي على الصحة العامة، حيث جرى مناقشة تقرير مؤسسة لانسيت كاونت داون الذي يعده خبراء دوليين في مجال البحوث لقياس التقدم في مجال الصحة وتغير المناخ وإبراز عواقب تأجيل الاستجابة الفورية للتغيرات المناخية.

وأوضح الهنائي أن هذه الحلقة النقاشية تهدف لإطلاق تقرير "لانسيت" السنوي الذي يصدر بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، ويتطرق إلى 41 مؤشرا على آثار التغير المناخي في صحة الانسان والبيئة المحيطة به.

وعقدت الحلقة بحضور المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، وبمشاركة عدد من خبراء البيئة. وعبر المكرم الشيخ الدكتور نائب مجلس الدولة عن سعادته بهذه الحلقة النقاشية، وقال: "إن التطرق لمثل هذه المواضيع مهم جدا وخصوصا في ظل التأثيرات المناخية التي يعاني منها العالم وتداعيات ذلك على السلطنة، فهذه الجلسة تركز على عرض مفهوم التغيير المناخي، والمشاكل المستقبلية الناتجة عن هذا التغير". وأضاف الهنائي أن عُمان من أقل الدول تأثرا بالتلوث البيئي، لكن مع التغيرات السائدة من ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحرائق، لا شك أنها ستتأثر مستقبلا.