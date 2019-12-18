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جامعة السلطان قابوس تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 07:56 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

احتفلت جامعة السلطان قابوس الثلاثاء الماضي بمُناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 من ديسمبر من كل عام.

وألقى الدكتور إحسان بن صادق اللواتي، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، كلمة ترحيبية قال فيها "إن اللغة العربية هي أشد توغلًا في الحضارة وأكبر تعمقًا في الهوية، وجسر التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل فمن كان له ماضٍ تليدٌ يعتز به لا محيص له عن العناية باللغة والاهتمام بها إذا ما أراد لنفسه ولأمته حاضرًا مشرقًا وغدًا أكثر إشراقاً".

وأشار اللواتي إلى الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى -حفظه الله- وتخصيص قسم للغة العربية وآدابها في هذه الجامعة العزيزة التي تتشرف بحمل اسم جلالته".

وعلى هامش الاحتفال افتتح معرض مجموعة اللسان العربي الذي يبين واقع اللغة العربية في التقنية الحديثة وعلاقة اللغة العربية بالعلوم المُختلفة، متضمنًا خمسة أركان هي: ركن الخط العربي، وركن الطفل القارئ وركن المكتبة وركن إنتاجات قسم اللغة العربية، وركن مشروع المجموعة.

وصاحب الفعالية زيارات ميدانية تقوم بها المجموعة لعددٍ من الجهات الخارجية للتوعية بأهمية اللغة العربية وأهمية الاحتفال بها والحديث عن واقعها، بالإضافة إلى مسرح في ساحة الكلية لعمل لقاءات مع ضيوف وزوار المعرض وتقديم المسابقات الثقافية والترفيهية.

 

 

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