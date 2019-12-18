عبوات جديدة لزيوت محركات ڤيدول في السلطنة

مسقط – الرؤية

حققت شركة موسى عبد الرحمن وشركاؤه، وشركة زيوت المحركات ڤيدول، دخولا موفقا إلى السوق العُماني، حيث لاقت العبوات الجديدة من "ڤيدول" ترحيبا كبيرا من شركاء التوزيع خلال لقاء جمع شركاء التوزيع في صلالة مؤخرا.

وتعرف شركة ڤيدول بـ "الاختيار الأول"، نسبةً إلى كونها الاختيار الأول لصانع أول سيارة للإنتاج الواسع، هنري فورد، في العام 1914. وأعيد إطلاق زيوت محركات ڤيدول في عُمان في العام 2012، وواصلت النمو من حيث الحصة السوقية وإقبال الجمهور. ويتم بيع زيوت ڤيدول التخليقية في الشرق الأوسط وأفريقيا، داخل عبوات مصنعة في المملكة المتحدة.

وقد جددت ڤيدول عبواتها كليا لخط منتجات زيوت المحركات التخليقية، بعدما استحوذت الشركة على مصنع في المملكة المتحدة، بهدف إنتاج عبوات راقية.

وحضر اجتماع شركاء التوزيع في صلالة نخبة من فريقي إدارة ڤيدول وموسى عبد الرحمن وشركاؤه، بحضور سوراج أمريت، المدير الإقليمي، وأناند ناير، مدير التسويق في فيدول، وأ. جيتن بهانجري، المدير الدولي.

وقالت ڤيدول في بيان صحفي: تفخر الشركة بإطلاق العبوات الجديدة في عُمان. ونأمل أن تُحدث هذه العبوات تغيراً كبيراً في السوق، بشكلها المميز وغلافها الذي يعبر عن فوائدها للزبون. وتعد ڤيدول معياراً للجودة لأكثر من قرن من الزمن، نظراً إلى جودة المنتجات ومستوى الابتكار العالي. ونعتبر عُمان سوقاً هاماً واستراتيجياً لڤيدول، وكلنا ثقة في أن إطلاق هذه العبوات الجديدة في عُمان سيساعد في استعادة موقع ڤيدول في المنطقة ككل.

وتعمل ڤيدول دوماً على اكتشاف طرق جديدة لتسويق العلامة التجارية ومنتجاتها بشكل قريب من العميل والمستخدمين النهائيين، سواء كان ذلك من خلال عبوات المنتجات، أو خطوط المنتجات، والأسعار المعقولة، والعروض الترويجية المثيرة والخدمة الممتازة. وفي اجتماع صلالة، تمّ الكشف عن العبوات الجديدة في تجمع ضمّ الشركاء في فندق حمدان بلازا، صلالة.