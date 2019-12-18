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تنفذها "مسقط لتوزيع الكهرباء"

تفاعل واسع مع "شربة ماي"

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

تفاعل واسع مع "شربة ماي"

 

مسقط - الرؤية

تواصل شركة مسقط لتوزيع الكهرباء حملتها الترويجية "شربة ماي" عبر مختلف القنوات الإعلامية الإلكترونية والتقليدية، وقد لاقت استجابة واسعة من قبل المشتركين.  وتهدف الحملة إلى حث المشتركين على سداد فواتير الكهرباء بانتظام لتفادي تراكم المستحقات على حساب المشترك. ورصدت الشركة جوائز عينية للمشتركين الذين يقومون بتصفية حساب الكهرباء (الفئة السكنية) قبل نهاية العام حسب شروط معينة.

وتوفر الشركة أكثر من 350 قناة لدفع المستحقات عن استهلاك الكهرباء كمراكز التحصيل مثل شركة عمان للاستثمار والتمويل والشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار وفروع البنوك المحلية المنتشرة في السلطنة وتطبيقاتهم للهواتف الذكية ومنافذ عمانتل وتطبيق الشركة الإلكتروني على الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني.

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