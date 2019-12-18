الأربعاء, 18 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

فضيحة جديدة لـ"فيسبوك"

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 07:35 م بتوقيت مسقط

فضيحة جديدة لـ"فيسبوك"

سان فرانسيسكو- أ.ف.ب

أقرت "فيسبوك" بأنها تجمع المعلومات بشأن أماكن وجود مستخدميها بصورة مستمرة حتى في حال تعطيلهم خاصية تحديد التموضع، معللة ذلك بدواع أمنية وغايات الترويج الإعلاني.

وقالت المجموعة في رسالة موجهة إلى عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي في 12 ديسمبر ونشرت على "تويتر" الثلاثاء "حتى في حال عدم تشغيل بيانات التموضع، في إمكان فيسبوك تحديد موقع المستخدمين جزئيا بالاعتماد على المعلومات التي يقدمونها عن طريق أنشطتهم واتصالاتهم بمختلف خدماتنا".

ووجه السيناتور الديموقراطي كريس كونز وزميله الجمهوري جوش هاولي رسالة إلى المجموعة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي قبل حوالى شهر لمطالبتها بالكشف عن طريق جمعها هذا النوع من البيانات.

وجاء في الرسالة "نحن قلقون إزاء احتمال ألا تقدم فيسبوك لمستخدميها مستوى التحكم (ببياناتهم) المشار إليه في إعدادات" الخدمة.

وعلق جوش هاولي "فيسبوك تقر"، مشاركا تغريدة لصحافية في "ذي هيل" نشرت الصفحات الثلاث الأولى من الرسالة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 مايو 2018

فيسبوك يتعافى من فضيحة كامبريدج أناليتيكا

المزيد

11 مارس 2019

فضيحة جديدة للمغني آر.كيلي

المزيد

21 يناير 2019

فضيحة جنسية جديدة تهز القضاء الإسرائيلي

المزيد

20 ديسمبر 2018

مقاضاة "فيسبوك" بسبب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ولاية عمانية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

المحليات - أخبار

الجيش السلطاني العُماني يحتفل بتخريج دورة الضباط "المرشحين والجامعيين والخدمة المحدودة"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

«فيضان عبري».. أضرار ببيوت المُواطنين وتساؤل أين تعويضات الحكومة؟

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إعلان الفائزين بكأس جلالة السلطان للشباب

المحليات - أخبار

توقعات بأمطار رعدية متفرقة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"استثمر في عُمان" تطلع رجال الأعمال في السعودية على فرص الاستثمار بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة