31 ديسمبر.. آخر فرصة للتسجيل في جائزة "ابتكارات المياه"

مسقط – الرؤية

يتواصل التسجيل في جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه في دورتها الرابعة، حتى 31 ديسمبر الجاري؛ على ضوء النجاح الذي حققته المسابقة في دوراتها الثلاث الماضية، بتنظيم من مجلس البحث العلمي ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتهدف جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه إلى تعزيز دور البحث العلمي وتشجيع ودعم المُبادرات الابتكارية المتميزة لإيجاد الحلول لقضايا المياه وتعزيز الوعي بمجال المياه بالسلطنة، ويُمكن للراغبين في المشاركة التسجيل في الجائزة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس البحث العلمي؛ والترشح ضمن فئتين للجائزة، وهي: فئة النشر العلمي وفئة الابتكارات، وتصل قيمة إجمالي الجوائز المرصودة للفائزين في المسابقة إلى 20000 ريال عماني.

وتشمل جائزة النشر العلمي الأوراق العلمية المنشورة في الدوريّات المحكمة ذات العلاقة باحتياجات السلطنة في مجال المياه، وتضم فئتي: الباحثين من حملة الدكتوراه، والباحثين الناشئون (من غير حملة الدكتوراه)، وتبلغ قيمة الجائزة لكلا القسمين أربعة آلاف ريال عُماني، بواقع ألفي ريال عماني للمركز الأول فقط في كل فئة.

وتنقسم جائزة الابتكارات إلى فئة الابتكار وفئة المبتكر الناشئ، وتشمل فئة الابتكار النماذج الابتكارية أو المنتجات والخدمات مع مزايا تشغيلية للأفراد وفرق المشاريع البحثية والباحثين الأكاديميين والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين تم تخصيص فئة المبتكر الناشئ لطلبة المدارس (من الصف العاشر إلى الثاني عشر) بهدف تعزيز الوعي بقضايا المياه من سن مبكرة.

وتبلغ قيمة الجائزة لكلا القسمين في هذه الفئة (16000) ريال عماني، ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الابتكار على خمسة آلاف ريال عُماني للمركز الأول، وأربعة آلاف ريال عُماني للمركز الثاني، وثلاثة آلاف ريال عماني للمركز الثالث، وبالنسبة لفئة المبتكر الناشئ المخصصة لطلبة المدارس فيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ ألف ومائتي ريال عماني، وصاحب المركز الثاني على ألف ريال عماني، وصاحب المركز الثالث على ثمانمائة ريال عماني، فيما يحصل صاحبا المركز الرابع والخامس على خمسمائة ريال عُماني لكل منهما.