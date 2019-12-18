"فيات 500" و"فيات إكس 500" بعروض جذابة حتى 31 ديسمبر

مسقط – الرؤية

أطلقت شركة ظفار للسيارات الوكيل الرسمي لسيارات فيات في السلطنة عروض نهاية العام القيمة وغير المسبوقة على تشكيلة طرازات العلامة الإيطالية "فيات". وطبقا للعرض الذي يستمر حتى 31 ديسمبر، تقدم ظفار للسيارات لعشاق سيارات فيات العريقة مزايا غير مسبوقة تتضمن الحصول على 70% نسبة إعادة شراء مضمونة بعد سنتين على طرازات "فيات 500" و"فيات إكس 500"، فضلا عن ضمان لمدة 5 سنوات/ 120,000 كلم، و5 سنوات خدمة مساعدة على الطريق، إضافة إلى التسجيل المجاني.

وقال بيجو لوكوس، مدير التسويق بشركة ظفار للسيارات: تميزت تشكيلة طرازات علامة "فيات" على مدى تاريخها الحافل بالنجاحات فهي تأتي بمزيج مثالي يجمع بين الحرفية والأناقة الإيطالية في سيارة صغيرة مصنوعة للمدن والعواصم المزدحمة، وقد جسدت طرازات "فيات" المتنوعة قدرات هذه العلامة الإيطالية العريقة وجاءت بأسعار منافسة وسمات جذابة دون التخلي عن الأداء العملي الذي يلبي تطلعات عشاق القيادة، ما جعلها السيارة القادرة على ضمان أعلى المستويات من الشخصية العصرية والأداء العملي المتميز، وقد أدت هذه السمات إلى أن تصبح فيات قصة نجاح تتواصل عبر أجيالها، بالإضافة إلى ذلك فهي توفر متعة القيادة في جميع الأوقات التي تتميز بها دائما طرازات فيات فهي صنعت خصيصا لهؤلاء الذين يبحثون عن الأناقة الإيطالية إلى جانب أعلى مستوى من الكفاءة في استهلاك الوقود.

ويتألق طراز العام من سيارة فيات 500 بإطلالة إيطالية مميزة مع أداء متفوق وتصميم جذاب وتقنية مبتكرة، وسيجد السائقون الذين يبحثون عن الأناقة الإيطالية إلى جانب أعلى مستوى من الكفاءة في استهلاك الوقود بفضل المحرك المبتكر سعة 1.4 لتر والذي يدفع السيارة فيات 500 بقدرة 100 حصان.

ويحقق ناقل الحركة الآلي من ست سرعات -مع إمكانية تغيير الحركة من قبل السائق- نقلاً سلساً واقتصاداً ممتازاً في استهلاك الوقود، ويمكن للسائق اختيار الوضعية الرياضية لتحسين مستوى استجابة المحرك للتسارع.