"فولفو أس 60" الرياضية الجديدة تعيد تعريف متعة القيادة في السلطنة

مسقط – الرؤية

دشنت شركة "محسن حيدر درويش ش.م.م" سيارة السيدان الرياضية متوسطة الحجم "فولفو أس 60" الجديدة كلياً في السلطنة ضمن حدث حصري أقيم في صالة عرض فولفو في العذيبة. وتُعد سيارة أس 60 أول سيارة من فولفو تصنع في الولايات المتحدة حيث أنتجت في مصنع فولفو الجديد في تشارلستون، ساوث كارولينا بالولايات المتحدة، وتتوفر السيارة حالياً في جميع صالات عرض فولفو التابعة لشركة محسن حيدر درويش ش.م.م في السلطنة.

وتتميز السيارة التي صنعت على منصة هندسة المنتجات القابلة للتطوير من فولفو بالهوية التي أصبحت معروفة لسيارات فولفو بما في ذلك الإضاءة الأمامية الشهيرة على شكل حرف T والشبك الأمامي العريض بمبدأ شلال الماء الذي يتوسطه شعار فولفو مع وضع كلمة فولفو على باب الصندوق الخلفي للمركبة.

وقال ديفيد عزيز – الرئيس التنفيذي لقسم السيارات بشركة محسن حيدر درويش – في حديثه عن تدشين السيارة: "تعد سيارة أس 60 الجديدة إحدى أكثر سيارات فولفو ديناميكية على الإطلاق وهي تمنح متعة قيادة لا تضاهى مع التقنيات الشهيرة المستمدة من فئات سلسلة 90 و60، ما يجعلها إحدى أفضل سيارات السيدان الرياضية في السوق.

ستتوفر سيارة أس 60 بخيارين من المحركات سعة 2.0 لتر مع شاحن توربو وهي تي 5 وتي 4 ويتصل كلا المحركين بناقل حركة آلي من ثمان سرعات ما يوفر تمازجا فريدا بين الأداء وكفاءة استهلاك الوقود. حيث يوفر محرك تي 5 قوة حصانية تبلغ 250 حصانا و350 نيوتن متر من عزم الدوران، في حين يوفر محرك تي 4 قوة تبلغ 187 حصانا و300 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويساعد نظام التوقف التلقائي السائق في تجنب الاصطدامات المحتملة، وهو النظام الوحيد في السوق الذي يتعرف على المُشاة وراكبي الدراجات الهوائية والحيوانات الكبيرة، كما يعمل هذا النظام ولأول مرة في العالم في التخفيف من الاصطدامات القادمة.

وتمت ترقية نظام مساعد السائق الاختياري والذي يساعد السائق في توجيه المركبة والتسارع والفرملة في الطرق ذات الخطوط الواضحة ولسرعة تصل إلى 130 كم/س مع أداء أفضل في المنعطفات، كما تحتوي السيارة على نظام التخفيف من أثر السير في الطرق غير المعبدة ونظام التحذير من الخروج من المسار وغيرها من أنظمة التوجيه المساعدة، كما يوفر نظام تنبيه التقاطعات مع التوقف الآلي مزيدًا من السلامة للركاب والمشاة.

كما يتوافق نظام الترفيه من شركة فولفو بشكل كامل مع نظامي أبل كار بلي وأندرويد أوتو بالإضافة إلى تقنية 4G وهو يبقي السائق على اتصال دائم، ويأتي نظام الترفيه على هيئة جهاز لوحي بشاشة تعمل باللمس تجمع بين وظائف السيارة والملاحة والخدمات المتصلة الأخرى وتطبيقات الترفيه داخل السيارة.