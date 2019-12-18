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بالتعاون مع "الغرفة" و"مدائن" و"إثراء"

"تنظيمية أسبوع الصناعة العمانية 2020" تبحث تحضيرات برنامج الفعاليات

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 07:04 م بتوقيت مسقط

"تنظيمية أسبوع الصناعة العمانية 2020" تبحث تحضيرات برنامج الفعاليات

 

مسقط - الرؤية

عقدتْ اللجنة التنظيمية لأسبوع الصناعة العمانية 2020م اجتماعَها السادس، برئاسة سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، وبحضور أعضاء اللجنة؛ لمناقشة التحضيرات لأسبوع الصناعة العمانية، في ديوان مبنى عام وزارة التجارة والصناعة.

وتهدفُ الوزارة -بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، وبالشراكة مع جمعية الصناعيين العمانية- من خلال تنظيم أسبوع الصناعة العمانية 2020م -الذي سيستمر خلال الفترة 6-9 فبراير المقبل- إلى إبراز ما تم إنجازه في القطاع الصناعي خلال مسيرة 50 عاما من قيام النهضة المباركة، وإبراز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم وتنمية الصناعة العمانية والقطاعات المرتبطة بها، وبحث الفرص الجديدة في القطاع عن طريق اللقاءات المباشرة للعاملين في أنشطة القطاع الصناعي، والترويج للصناعة العمانية؛ من خلال إبراز دور الشركاء الصناعيين في تنمية وتنويع الاقتصاد العماني، ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، ورسم خطة متطلبات المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع التحضيرات التي تقوم بها اللجنة استعدادا لتنظيم لقاء معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بالصناعيين، بحضور عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين من قطاع الصناعات التحويلية، إلى جانب تنظيم معرض المنتجات الصناعية العمانية الذي يستهدف أكثر من 120 شركة صناعية عمانية من مختلف القطاعات الصناعية، إضافة إلى حفل جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية.

وأوضحتْ اللجنة أنَّ معرض المنتجات الصناعية العمانية يشهد إقبالا واسعا للتسجيل فيه من المنشآت الصناعية للمشاركة فيه. وقد دشنت اللجنة خلال الفترة الماضية الموقع الإلكتروني الخاص بأسبوع الصناعة العمانية، والذي يتيح للمنشآت الصناعية تسجيل المشاركة في المعرض إلكترونيًّا واختيار مساحة الركن الخاص بها والموقع المناسب، ولا يزال التسجيل في المعرض مفتوحا، حتى اكتمال حجز المساحات المخصصة للمعرض. ويحتوي الموقع الإلكتروني على معلومات تفصيلية عن أسبوع الصناعة العمانية 2020 وأهدافه ورؤيته وتفاصيل الفعاليات المصاحبة.

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