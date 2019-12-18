تواصل منافسات بطولة المرحوم وليد الهنائي لكرة القدم بالرستاق

الرستاق- الرؤية

تتواصل منافسات بطولة المرحوم وليد الهنائي الودية لكرة القدم والتي ينظمها فريق الغشب الرياضي وتشارك فيها 6 فرق بالولاية، وهي الغشب المنظم والمسفاة والحزم وفلج الشراة والمزاحيط والإتفاق.

والبطولة التي انطلقت في 28 نوفمبر الماض، تأتي ضمن استعدادات الفرق لدوري النخبة ودوري الدرجة الأولى، والتي ينظمها نادي الرستاق، وتشهد تنافسا قويا ومثيرا بين الفرق، وساهمت في تواجد النادي ضمن منافسات دوري عمانتل.

ويأتي تنظيم هذه البطولة باسم المغفور له بإذن الله تعالى وليد الهنائي وفاء لهذه الشخصية الرياضية التي قدمت الكثير للرياضة بالرستاق والذي وافته المنية وهو يمثل فريقه في مباراة ببطولة قدامى اللاعبين.

وقال محمد العدوي مدرب فريق فلج الشراه إن البطولة تشهد منافسات قوية للغاية بفضل مشاركة فرق ذات حضور قوي في الولاية خلال السنوات الأخيرة، وإن مشاركتنا تأتي في إطار إعداد الفريق للاستحقاقات المقبلة وهو ما نامله من حيث الجاهزية التامة والارتقاء بالمستوى الفني.