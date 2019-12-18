الأربعاء, 18 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

تواصل منافسات بطولة المرحوم وليد الهنائي لكرة القدم بالرستاق

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 06:34 م بتوقيت مسقط

IMG-20191215-WA0228

 

الرستاق- الرؤية

تتواصل منافسات بطولة المرحوم وليد الهنائي الودية لكرة القدم والتي ينظمها فريق الغشب الرياضي وتشارك فيها 6 فرق بالولاية، وهي الغشب المنظم والمسفاة والحزم وفلج الشراة والمزاحيط والإتفاق.

والبطولة التي انطلقت في 28 نوفمبر الماض، تأتي ضمن استعدادات الفرق لدوري النخبة ودوري الدرجة الأولى، والتي ينظمها نادي الرستاق، وتشهد تنافسا قويا ومثيرا بين الفرق، وساهمت في تواجد النادي ضمن منافسات دوري عمانتل.

ويأتي تنظيم هذه البطولة باسم المغفور له بإذن الله تعالى وليد الهنائي وفاء لهذه الشخصية الرياضية التي قدمت الكثير للرياضة بالرستاق والذي وافته المنية وهو يمثل فريقه في مباراة ببطولة قدامى اللاعبين.

وقال محمد العدوي مدرب فريق فلج الشراه إن البطولة تشهد منافسات قوية للغاية بفضل مشاركة فرق ذات حضور قوي في الولاية خلال السنوات الأخيرة، وإن مشاركتنا تأتي في إطار إعداد الفريق للاستحقاقات المقبلة وهو ما نامله من حيث الجاهزية التامة والارتقاء بالمستوى الفني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 مارس 2015

تواصل منافسات نصف النهائي لبطولة "النقل" لكرة القدم

المزيد

13 أغسطس 2017

تواصل منافسات كأس مهرجان صلالة السياحي لكرة القدم

المزيد

07 فبراير 2018

تواصل منافسات دوري الادعاء العام لكرة القدم

المزيد

25 مايو 2015

تواصل منافسات بطولة الشرطة لكرة اليد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

«فيضان عبري».. أضرار ببيوت المُواطنين وتساؤل أين تعويضات الحكومة؟

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إعلان الفائزين بكأس جلالة السلطان للشباب

المحليات - أخبار

توقعات بأمطار رعدية متفرقة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"استثمر في عُمان" تطلع رجال الأعمال في السعودية على فرص الاستثمار بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

مجموعة النفط العُمانية وأوربك تدشن هويتها الجديدة "OQ" برعاية الرمحي

الاقتصاد - محلي

منع أكياس التسوق أحادية الاستخدام بداية من 2020

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة