"الدفاع المدني والإسعاف" تنفذ تمرينا عمليا في منطقة الجفنين بولاية السيب

مسقط - الرؤية

نفَّذت إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط -وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية- تمريناً عملياً في مستودع التخزين التابع للشركة العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أو كيو)، وذلك في منطقة الجفنين بولاية السيب.

ويهدف التمرين لرفع الكفاءة والاستعداد للتعامل مع حوادث المواد الخطرة في المنشآت الصناعية، وتطبيقاً لخطة التمارين العملياتية الكبرى التي تنفذها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، بالتعاون مع المؤسسات المختلفة.

ووفقاً لفرضيات التمرين، تلقَّى مركز عمليات الهيئة بلاغاً عن نشوب حريق في أحد خزانات التعبئة التابع للشركة أدى لاشتعال النيران وإصابة عدد من موظفي الشركة بإصابات مختلفة، وعلى الفور لبت فرق الإطفاء والإسعاف نداء الواجب للتعامل مع الحادث وإخماد الحريق وإسعاف المصابين.

وجاءت الفرضية الثانية بعد انطلاق صافرات الإنذار في الشركة؛ الأمر الذي أدى لارتباك بعض سائقي الشاحنات بمنطقة التعبئة؛ مما تسبب في تصادم شاحنتين نتج عنه تسرب لمواد نفطية بالمنطقة، تعامل معه الفريق المختص بحوادث المواد الخطرة وفق الإجراءات المعمول بها في مثل الحوادث؛ حيث تم تطويق الموقع للسيطرة على التسرب والحيلولة دون انتشاره، ومن ثم القيام بتطهير أعضاء الفريق والمعدات بعد الانتهاء من العمل.