بلدية مسقط تنفذ حملات ميدانية لمكافحة الآفات والحشرات

مسقط - الرؤية

تُنظِّم بلدية مسقط -مُمثلة في المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر- خلال الفترة الحالية، حملة ميدانية لمكافحة الآفات؛ تستهدف جميع مناطق الولاية؛ تزامنًا مع فصل الشتاء الذي يعد موسم تكاثر لحشرات مثل البعوض والذباب، وبيئة خصبة لانتشارها؛ مما يستدعي تكثيف العمل للقضاء عليها والحفاظ على النظافة العامة وتوفير بيئة صحية خالية من الحشرات والآفات.

وانطلقتْ الحملة منذ منتصف شهر نوفمبر للعام 2019م، على أن تستمر حتى منتصف شهر مارس من العام المقبل؛ إذ يقوم قسم مكافحة الآفات بالمديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر بتخصيص 8 فرق عمل صباحية لمكافحة الآفات والحشرات بالمناطق المحددة وفق برنامج زمني معد مسبقا لتغطية جميع المناطق بالولاية، إضافة لتخصيص 4 فرق لمكافحة القوارض في الفترة الصباحية، وفريقين لمعالجة البلاغات في الفترة المسائية.

وتقوم فرق المكافحة باستخدام عدد من الطرق أثناء المكافحة؛ ومنها: استخدام الرش الفراغي، إلى جانب الاستهداف المباشر لمواقع التوالد كالتجمعات المائية والمستنقعات، واستخدام طرق الرش بمكائن التضبيب البارد (ULV) لمكافحة الذباب الطائر.