"تعليمية البريمي" تكرم المشاركين في جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة

البريمي - سيف المعمري

احتفلتْ تعليمية البريمي بتكريم المدارس المتأهلة والمشاركة في جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية، وتكريم المؤسسات والأفراد الداعمين لتعليمية المحافظة، تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الفارسي والي محضة.

وشهد الحفل -الذي أقيم على مسرح نادي النهضة بولاية محضة- حضور الدكتورة فتحية بنت خلفان بن سليمان السدية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، ومديري عموم المؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية، وممثلي القطاعات الأهلية وأعضاء المجلس البلدي، ومديري ومديرات مدارس المحافظة والطلاب.