الأحد.. الشرطة تحتفل بافتتاح المبنى الجديد لمركز بدبد

مسقط - الرؤية

تحتفلُ شرطة عُمان السلطانية، صباح الأحد المقبل، بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة بدبد ومبنى خدمات الشرطة بولاية بدبد بمحافظة الداخلية؛ وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور الشيخ خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية.

ويشهد الحفل حضور اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية والمشايخ والرشداء والمواطنين.

ويأتي افتتاح هذا المركز ومبنى الخدمات ضمن سلسلة المشاريع الإنشائية لشرطة عمان السلطانية، التي سوف تسهم في تقديم أفضل الخدمات الشرطية والأمنية للمواطنين والمقيمين.