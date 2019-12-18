شرطة خفر السواحل تقدم المساعدة لـ11 شخصا

مسقط - الرؤية

قدَّم رجال شرطة خفر السواحل في مسقط ومسندم وشمال الباطنة المساعدة لطواقم سبعة قوارب على متنها 11 شخصاً؛ وذلك بعد تعطل محركاتها في عرض البحر، خلال الأسبوعين الماضيين.

وضبطت زوارق شرطة خفر السواحل بمسندم وشمال الباطنة -خلال ذات الفترة- قاربين أحدهما مخالف لقانون الصيد البحري وعلى متنه 4 أشخاص، والآخر قام بتهريب متسلليْن اثنيْن من جنسية آسيوية.

ومن جانب آخر، استقبل مركز شرطة خفر السواحل بصور عدداً من طلاب مدرسة البهجة للتعليم الأساسي، تم خلال الزيارة تعريف الطلاب بمهام وواجبات شرطة خفر السواحل.