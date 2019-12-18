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تتويج البنك الوطني بجائزة "سيتي بنك" للمعالجة المباشرة للدفعات

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 06:20 م بتوقيت مسقط

تتويج البنك الوطني بجائزة "سيتي بنك" للمعالجة المباشرة للدفعات

 

مسقط – الرؤية

فاز البنك الوطني العُماني بجائزة سيتي بنك للتميّز في المعالجة المباشرة للدفعات (STP) تقديرا لاتباعه أعلى المعايير التشغيلية لعمليات الدفع.

ويجري تقديم الجائزة إلى المؤسسات المالية التي تتميز في إدارة عمليات الدفع بنجاح من خلال سيتي بنك بأعلى مستوى من الكفاءة وبأقل نسبة من الأخطاء. ويبرز هذا التكريم الكفاءة العالية التي يتمتع بها البنك الوطني العُماني في مجال الخزينة والدفع التجاري، ونجاحه المميز في تسجيل معدل معالجة مباشر للدفعات تجاوزت نسبته 97% و95% على التوالي.

وقال منعم بن محسن الكندي، رئيس قسم المؤسسات المالية لدى البنك الوطني العُماني: مع النقلة التي يشهدها القطاع المصرفي تجاه المنصات الرقمية، تُعد المعالجة المباشرة للدفعات أحد العوامل المهمة التي تضمن تقديم تجربة عصرية للعملاء. فهي تساعد في إجراء عمليات تحويل الأموال بشكل أسرع وأكثر كفاءة وتعزز من جودة العمليات والقرارات المتخذة. ونفتخر بحصدنا لهذه الجائزة التي تعد ترجمة حقيقية لجهودنا الدؤوبة للحفاظ على مكانتنا وتربعنا في صدارة القطاع. فمن خلال هذه الخدمات، نضيف قيمة إلى العملاء ونؤكد أننا البنك المُفضل بالسلطنة.

ويعد سيتي بنك أحد أبرز موفري خدمات الدفع بالدولار الأمريكي ويتعاون مع أغلبية البنوك في المنطقة. كما تهدف جائزة التميز في المعالجة المباشرة للدفعات إلى تكريم المؤسسات المالية التي بإمكانها إيجاد منصة تحويل أموال تلقائية للدولار الأمريكي وإجراء معاملات معالجة المدفوعات بالعملات الأجنبية إلكترونياً دون أي تدخل يدوي مما يزيد من كفاءة الأعمال دون أي تأجيل أو تأخير. ويعد المكون الأساسي لهذه الخدمة هو تأسيس شبكة من الخدمات المصرفية العالمية. وقد وطد البنك الوطني العُماني من شراكاته طويلة الأجل مع عددٍ من أبرز البنوك العالمية المرموقة لكي يضمن إثراء تجربة عملائه بخدمات موثوقة ومستمرة.

 

 

 

 

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