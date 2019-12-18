بنك مسقط يستعرض أحدث تسهيلاته المصرفية للشركات في ندوة بصحار

صحار – الرؤية

نظّم بنك مسقط ندوة في ولاية صحار بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، بحضور عدد من مسؤولي وممثلي الشركات بمحافظة شمال الباطنة، بهدف الالتقاء بالزبائن وتعريفهم بالمستجدات والخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها بنك مسقط للقطاع. ويمثل اللقاء فرصة لتبادل الآراء والمقترحات التي تسهم في طرح الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات هذه المؤسسات.

وألقى إبراهيم بن خميس البلوشي، مساعد مدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير إلى كافة زبائن البنك من المؤسسات والشركات على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك، مشيرا إلى أنّ المؤسسات التجارية تلعب دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية، ويولي بنك مسقط هذا القطاع أهمية كبرى وعلى مدار السنوات الماضية ساهم البنك في تقديم التمويل والتسهيلات المصرفية التي ساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية. كما يعد البنك من بيوت الخبرة على مستوى المنطقة ويقدم الاستشارات المجانية في مجال التمويل والإدارة وطرح الحلول المناسبة للشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.

وأوضح البلوشي أنّ فرع البنك في ولاية صحار يقدم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية بدءا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى أكبر الشركات في المحافظة، كما يقدم كافة الخدمات بدءًا من فتح الحسابات وتقديم التسهيلات الائتمانية والتأمين مرورا بخدمات التجارة العالمية ويتمتع الفرع بوجود فريق متخصص يمتلك الخبرة في تلبية احتياجات مختلف المؤسسات والشركات، مؤكدا التزام البنك بتعزيز دوره الريادي في تقديم تجربة مصرفية مميزة ورائدة لكافة زبائن البنك، كما يحرص على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية لهذا القطاع إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة للشركات تتوافق مع التوجهات العالمية.