وفاة وإصابات في انهيار مبنى جامعة المعرفة بالسعودية

الرياض - الوكالات

تسبب انهيار مبنى جامعة في العاصمة السعودية الرياض في وفاة شخصين واصابة 13 أخرين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس "، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة بمحافظة الدرعية بالرياض، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 13 شخصًا تلقوا العلاج المناسب في حينها وخرج معظمهم من المستشفى سالمين ولله الحمد.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي : إنه على ضوء البلاغ الذي تلقته تم انتقال فرق الدفاع المدني والفرق المتخصصة في أعمال البحث والإنقاذ في حوادث الانهيارات وفرق البحث والإنقاذ السعودي التابعة للدفاع المدني إلى مقر الحادثة، وجرى عزل موقع الحادث لتأمين سلامة المتواجدين بالموقع وتنفيد خطة الإخلاء ‏في الأجزاء الأخرى للمبنى والقيام بأعمال البحث تحت الأنقاض.

وأكد أنه نتج عن الحادث حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة (13) شخصًا غادر منهم (10) سالمين بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لا تزال باقي الحالات تتلقى علاجها، والعمل جار على مسح كامل الموقع للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين.