اندماج وشيك بين "فيات كرايسلر" و"بيجو"

قالت "فيات كرايسلر"، و"بي.إس.إيه" المصنعة لسيارات بيجو، الأربعاء، إنهما اتفقتا على اندماج ملزم في صفقة بقيمة 50 مليار دولار، ستمهد الطريق إلى تأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وأعلنت الشركتان متوسطتا الحجم، اللتان لم تقررا بعد اسم شركتهما الجديدة، قبل ستة أسابيع عن خطط للارتباط ستعيد رسم القطاع العالمي، في وقت يواجه فيه مصنعو السيارات تراجعا عالميا في الطلب.

ويواجه مصنعو السيارات أيضا تكاليف مرتفعة لتطوير طرز أقل تلويثا للبيئة مع وضع أهداف أكثر صرامة للانبعاثات.

وقالت شركتا السيارات في بيان، إن من المتوقع إتمام الدمج بين "بي.إس.إيه" و"فيات كرايسلر" خلال 12 إلى 15 شهرا المقبلين.

ويهدف الدمج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف قدرها 3.7 مليار يورو (أربعة مليارات دولار) من خلال الدمج بين التقنيات وعبر اتفاقات شراء مشتركة.