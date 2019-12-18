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بالفيديو.. تعرف على مواصفات هاتف "هواوي" الجديد

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:26 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. تعرف على مواصفات هاتف "هواوي" الجديد

 

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لهاتف "هواوي" الجديد المقرر طرحه مطلع العام المقبل.

الهاتف الذكي الذي ترغب "هواوي" بطرحه هو Huawei P40 Pro، الذي يحتوي على بطارية ليثيوم متطورة بسعة 5500 ميلي أمبير، تكفيه لعمل يومين في حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات والاستماع للموسيقى، ويمكن شحن 70 في المئة من سعتها في ظرف 45 دقيقة فقط.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة، بدقة+HD، وتردد 120 هيرتز، تغطي كامل مساحة واجهته الأمامية تقريبا، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية التي ستكون مزدوجة العدسة.

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