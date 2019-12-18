الأربعاء, 18 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 12:55 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

 

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الأربعاء 66.47 دولار أمريكي

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 21 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء، الذي بلغ  66.26  دولار أمريكي.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 يونيو 2019

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

المزيد

16 ديسمبر 2019

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

المزيد

12 نوفمبر 2019

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

المزيد

14 مارس 2019

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

إعلان الفائزين بكأس جلالة السلطان للشباب

المحليات - أخبار

توقعات بأمطار رعدية متفرقة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"استثمر في عُمان" تطلع رجال الأعمال في السعودية على فرص الاستثمار بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

مجموعة النفط العُمانية وأوربك تدشن هويتها الجديدة "OQ" برعاية الرمحي

الاقتصاد - محلي

منع أكياس التسوق أحادية الاستخدام بداية من 2020

المحليات - أخبار

المركز الوطني للتشغيل يبدأ تنفيذ خطة العمل لتوفير فرص العمل للمواطنين اعتبارا من أول يناير

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة