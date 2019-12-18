سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الأربعاء 66.47 دولار أمريكي
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 21 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء، الذي بلغ 66.26 دولار أمريكي.
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 12:55 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الأربعاء 66.47 دولار أمريكي
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 21 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء، الذي بلغ 66.26 دولار أمريكي.
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