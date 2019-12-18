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توقعات بأمطار رعدية متفرقة في طقس السلطنة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:32 ص بتوقيت مسقط

توقعات بأمطار رعدية متفرقة في طقس السلطنة
أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تدفق السحب الماطرة على محافظة مسندم مع فرص لأمطار متفرقة -كما تنتشر السحب المنخفضة على أجزاء من الوسطى وظفار وشمال وجنوب الباطنة. وأضافت بأن الطقس غائم على محافظة مسندم وغائم جزئيا على محافظات البريمي والظاهرة وشمال الباطنة مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية والمتوسطة ‏واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار. ‏‎وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 29 / 21 وفي مدينة صلالة 29 / 22 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 30 درجة في جزر الحلانيات وأدناها درجتان في جبل شمس

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