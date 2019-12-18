جلالة السلطان يهنئ أمير قطر ورئيس النيجر

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

تضمّنت أطيب تهاني جلالته وصادق تمنياته الأخوية لسموّه بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب القطري الشقيق، وقد تحقّق له المزيد مما يصبو إليه من تقدم وورفعة وازدهار.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته من خلالها عن صادق تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته ولشعب النيجر الصديق.