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وزير الخدمة المدنية يبحث تعزيز التعاون مع مديرة المعهد القومي للإدارة بمصر

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:35 ص بتوقيت مسقط

وزير الخدمة المدنية يبحث تعزيز التعاون مع مديرة المعهد القومي للإدارة بمصر

 

مسقط - الرؤية

استقبلَ معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، بمكتبه، أمس، سعادة الدكتورة شريفة فؤاد شريف المديرة التنفيذية للمعهد القومي للإدارة ورئيسة مركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية، والتي تزور السلطنة للمشاركة في المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة "الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، والذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين معهد الإدارة العامة بسلطنة عمان، والمعهد القومي للإدارة بجمهورية مصر العربية؛ بهدف توثيق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بالضيفة، متمنيا لها طيب الإقامة في بلدها الثاني سلطنة عمان، مؤكداً معاليه على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، خاصة ما يتعلق منها بتبادل الخبرات في مجالات التدريب والدراسات والاستفادة من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة بين البلدين، وتطوير أدوار وآليات عمل قطاع الخدمة المدنية.

من جانبها، أبدت الضيفة تقديرها لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقتها في بلدها الثاني سلطنة عمان، مؤكدةً أهمية هذه الزيارة لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين المعهدين، وبلورة رؤية مشتركة لتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة.

حضر اللقاء السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة، وعدد من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية.

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