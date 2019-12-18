"الشورى" يشارك في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية بتركيا

مسقط - الرؤية

شاركُ مجلسُ الشورى في أعمال الجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقدة في أنطاليا بالجمهورية التركية؛ وذلك خلال الفترة 14-17 ديسمبر الجاري.

وترأس وفد المجلس بالإنابة عن رئيس المجلس سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري نائب رئيس المجلس، وعضوية كلٍّ من: سعادة أحمد بن حسين السعدي عضوالمجلس، وسعادة أحمد بن سعيد زعبنوت عضو المجلس. وافتتحت الجلسة العامة الثانية عشرة بكلمات للوفود المشاركة حول الموضوع الرئيسي بعنوان "دور التعاون متعدد الأطراف بين البرلمانات الآسيوية". وألقى معالي البروفيسور مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بالجمهورية التركية رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، كلمة؛ تطرق خلالها إلى أهمية إقامة تعاون بين جميع برلمانات الدول الآسيوية، والحث على مناصرة القضية الفلسطينية والسورية وقضية المسلمين الروهينجا.

وعلى هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجميعة البرلمانية الآسيوية، التقى نائب رئيس المجلس والوفد المرافق بمعالي البروفيسور مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بالجمهورية التركية. وتناول اللقاء سير العلاقات العمانية-التركية على كافة الأصعدة والعمل على تعزيزها، والدفع بها قدما نحو آفاق أوسع وأرحب، وتباحث الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما التقى نائب رئيس المجلس بمعالي د. علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستعرض اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها خاصة في مجال لاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتطرق اللقاء إلى المساعي التي تقوم بها السلطنة في إحلال السلام في المنطقة من خلال فتح قنوات للحوار والنهج السياسي الذي تتبعه في إقامة علاقات مع الجميع وعدم التدخل في شؤون الغير.

وأجرى رئيس الوفد لقاء مع سعادة أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري؛ حيث ناقش التعاون المستمر بين المجلسين والمنسجم مع التعاون الوثيق بين البلدين والقيادتين وكل السبل التي تكفل استمراره وتعزيزه. ونقل رئيس الوفد التهاني الصادقة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، لنظيره القطري؛ بمناسبة اختياره رئيسا للمنظمة الدولية لبرلمانيين ضد الفساد، والذي عقد مؤخرا في الدوحة. وتطرق الجانبان إلى النمو الذي شهده حجم التبادل التجاري بين البلدين وإمكانيات تعزيزه ورفعه إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

وعقد وفد المجلس لقاءات تنسيقية مع معالي جابريلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك مع وفد مجلس النواب العراقي المشارك في أعمال الجمعية.