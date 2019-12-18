مناقشة جهود العمل التطوعي في شمال الباطنة

صحار - العمانية

عقدتْ اللجنة المحلية لفرع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بمحافظة شمال الباطنة، اجتماعًا لها، أمس، برئاسة سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صحار، القائم بأعمال محافظ شمال الباطنة.

واستعرضتْ اللجنة عددًا من المواضيع؛ من بينها: آلية التواصل مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل المساهمة ودعم برامج المساعدات لفرع الهيئة، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بالعمل التطوعي، واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها.. كما تمَّ خلال الاجتماع اعتماد عدد من المساعدات لأصحاب الضمان الاجتماعي والدخل المحدود من برنامج المساعدات النقدية لمختلف ولايات محافظة شمال الباطنة.