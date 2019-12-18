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بالتعاون مع مؤسسة أوبيس الكندية

الهيئة العامة لسوق المال تنظم ورشة الامتثال للإبلاغ الضريبي

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:31 ص بتوقيت مسقط

الهيئة العامة لسوق المال تنظم ورشة الامتثال للإبلاغ الضريبي

 

مسقط - الرؤية
عقدتْ الهيئة العامة لسوق المال -وبالتعاون مع مؤسسة أوبيس (OPES) بكندا- ورشة عمل حول الامتثال وتطبيق المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي (CRS)؛ وذلك صباح يوم أمس في مقر الهيئة العامة لسوق المال.. حضرها عدد من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات وسماسرة التأمين.
واستهل أعمال الورشة محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بكلمة ترحيبية للحضور، موضحا أن الورشة تسعى للوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي (CRS) في العالم العربي، وفق المعايير الموضوعة من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية.
وأكد العبري على أهمية الالتزام بالمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي، والعمل على مواكبة متطلباتها الجديدة لجمع البيانات وإبلاغ المؤسسات المالية في الدول والعمل كمنظومة متكاملة في مكافحة التهرب الضريبي وحماية أمن وسلامة الأنظمة الضريبية في السوق العمانية، مشيرا في حديثه إلى أهمية الاطلاع على القوانين والضوابط التي تنظم هذا الجانب في السلطنة، ومتابعة التطورات التي باتت تشهدها المعايير بصفة مستمرة في ظل الثورة التكنولوجية وما أحدثته من نقلة في الأنظمة المحاسبية.
وتطرقت الورشة إلى التطابق والاختلاف بين قانون الامتثال الضريبي الجديد (FATCA) والمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي CRS، وكيفية سير عملية التبادل التلقائي للمعلومات وعرض مهام وواجبات الجهات المعنية في إتمام العملية. وأكدت الورشة على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية بتبادل المعلومات الضريبية عن الأفراد والمؤسسات والمقيمين والعاملين لديها للوفاء بمتطلبات نظام الإفصاح المشترك، وضرورة تحديث معلومات العملاء بما يتلاءم مع متطلبات ومعايير الإبلاغ الضريبي الدولي.

 

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