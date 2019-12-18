سوق مسقط ينخفض إلى 3949 نقطة مع تراجع التداولات

الرؤية - مريم البادية

انخفضَ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، في إغلاق أمس، إلى مستوى 3949 نقطة تقريبا؛ حيث خسر نقطتين، بنسبة 0.051 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق.. وانخفض مؤشر العائد الكلي إلى 4211 نقطة.

وشهدت جلسة أمس انخفاضا في قيم التداول إلى 3.137 مليون ريال وبنسبة انخفاض 37.0 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 3.046 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.019 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.73 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 162 ألف ريال وبنسبة 5 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 1447 ألف ريال وبنسبة 46 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 1285 ألف ريال عماني وبنسبة 40 في المئة. وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6263 نقطة منخفضا 9 نقاط وبنسبة 0.16 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4363 نقطة منخفضا 28 نقطة وبنسبة تغير 0.64 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1905 نقاط مرتفعا 8 نقاط وبنسبة تغير 0.47 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 543 نقطة منخفضا ثلاث نقاط وبنسبة 0.67 في المئة.

وجرى التداول، أمس، على أسهم 33 شركة؛ ارتفعت منها 11 شركة وانخفضت 8 شركات، فيما استقرت أسعار 14 شركة، وتم التداول في 7,434,842 مليون سهم، بعدد صفقات 380 صفقة. وتصدر سهم عمان والإمارات القابضة قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.063 ريال وبنسبة صعود 5 في المئة، فيما حل سهم الأنوار لبلاط السيراميك في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.131 ريال وبنسبة تغير 6 في المئة. واعتلى سهم بنك مسقط صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 1,528,992 مليون ريال وبنسبة 48 في المئة، وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 3,555,844 سهم وبنسبة 35 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 2,974,727 ريال وبنسبة 94 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 75,866 ريال وبنسبة 2 في المئة. وبلغ شراء العرب 15,795 ريال وبنسبة 0.50 في المئة. فيما بلغ شراء الاجانب 70,639 ريال وبنسبة 2 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 1,689,566 ريال وبنسبة 53 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع العرب 53,909 ريال وبنسبة واحد في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 1,393,552 ريالا وبنسبة 44 في المئة، ولم يشارك الخليجيون ببيع أي سهم.