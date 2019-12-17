بدء تقييم المشاريع المشاركة في "شهر البلديات" بولاية صور

صور- العمانية

زارت لجنة التقييم والتحكيم الرئيسية لمنافسات شهر البلديات وموارد المياه الـ29 أمس ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، وذلك برئاسة سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه، بهدف تقييم المشاريع المتنافسة.

وقدَّم المختصون بالبلدية عرضا مرئيا للجنة التقييم عن المشاريع التي قامت البلدية بتنفيذها بالولاية إلى جانب عرض البرامج والمناشط المختلفة والإعلامية والتوعوية. ونفذت اللجنة زيارات ميدانية تم خلالها الوقوف على المشاريع التي نفذتها اللجنة بمركز الولاية ونيابتي طيوي وراس الحد ومختلف القرى والمناطق التابعة للولاية؛ حيث بلغ عدد المشاريع التي نفذتها لجنة الشؤون البلدية بالولاية 86 مشروعا ضمت منظومة العمل البلدي والمائي وعكست مدى التعاون القائم بين البلدية وشرائح المجتمع.