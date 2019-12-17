مناقشة خطة "كلية الأجيال" في 2019.. واستعراض مقترح موازنة 2020

◄ الفخار والنسيج والخشبيات والجلود والمعادن.. صناعات متضمنة في مشروع التوثيق

مسقط- العمانية

عقدت اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال اجتماعاً أمس ترأسته معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية، بمقر الهيئة العامة للصناعات الحرفية بحضور أعضاء اللجنة.

وبحث الاجتماع الأعمال المُنفذة من قبل مكتب مشروع كلية الأجيال، والتقرير العام حول ما تمَّ تنفيذه من خطة المشروع لعام 2019م، ومقترح لموازنة مكتب المشروع لعام 2020م.

كما ناقش الحضور الإطار العام لمشروع توثيق المنتجات الحرفية التقليدية العمانية، وشمل الإطار أربعة محاور رئيسية، هي اسم الوثيقة، والعناوين الرئيسية بكل جزء من أجزاء الوثيقة في كل من صناعة الفخار، وصناعة النسيج، وصناعة الخشبيات، وصناعة الجلود، وصناعة المعادن.