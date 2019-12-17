الثلاثاء, 17 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

4 محاور رئيسية لمشروع توثيق المنتجات الحرفية التقليدية العمانية

مناقشة خطة "كلية الأجيال" في 2019.. واستعراض مقترح موازنة 2020

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:23 م بتوقيت مسقط

مناقشة خطة "كلية الأجيال" في 2019.. واستعراض مقترح موازنة 2020

 

◄ الفخار والنسيج والخشبيات والجلود والمعادن.. صناعات متضمنة في مشروع التوثيق

 

مسقط- العمانية

عقدت اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال اجتماعاً أمس ترأسته معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية، بمقر الهيئة العامة للصناعات الحرفية بحضور أعضاء اللجنة.

وبحث الاجتماع الأعمال المُنفذة من قبل مكتب مشروع كلية الأجيال، والتقرير العام حول ما تمَّ تنفيذه من خطة المشروع لعام 2019م، ومقترح لموازنة مكتب المشروع لعام 2020م.

كما ناقش الحضور الإطار العام لمشروع توثيق المنتجات الحرفية التقليدية العمانية، وشمل الإطار أربعة محاور رئيسية، هي اسم الوثيقة، والعناوين الرئيسية بكل جزء من أجزاء الوثيقة في كل من صناعة الفخار، وصناعة النسيج، وصناعة الخشبيات، وصناعة الجلود، وصناعة المعادن.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 أكتوبر 2016

مناقشة التصور النهائي للمخطط العام لمرافق كلية الأجيال وبرامج البكالوريوس

المزيد

13 يناير 2019

مناقشة نتائج تقرير الاعتماد الأكاديمي وميزانية كلية البريمي في 2019

المزيد

02 يناير 2019

موازنة عام 2019 والتطلعات المأمولة ..!

المزيد

30 سبتمبر 2018

موازنة 2019.. وحجم التطلعات الاجتماعية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"استثمر في عُمان" تطلع رجال الأعمال في السعودية على فرص الاستثمار بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

مجموعة النفط العُمانية وأوربك تدشن هويتها الجديدة "OQ" برعاية الرمحي

الاقتصاد - محلي

منع أكياس التسوق أحادية الاستخدام بداية من 2020

المحليات - أخبار

المركز الوطني للتشغيل يبدأ تنفيذ خطة العمل لتوفير فرص العمل للمواطنين اعتبارا من أول يناير

المحليات - أخبار

فرص لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

بيان حكومي للرد على تساؤلات المواطنين حول "تخصيص الكهرباء"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة