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"العمانية للبحث العملي" تشارك في مؤتمر "الشبكات البحثية المؤثرة" بأبوظبي

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:07 م بتوقيت مسقط

"العمانية للبحث العملي" تشارك في مؤتمر "الشبكات البحثية المؤثرة" بأبوظبي

مسقط - الرؤية

شاركتْ الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم (OMREN) في مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم "اسرين" بنسخته التاسعة، الذي أقيم في جامعة خليفة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، خلال الفترة الماضية، تحت عنوان "الشبكات البحثية المؤثرة".

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من شبكات البحث العلمي الدولية والعديد من المهتمين والعلماء والشخصيات الأكاديمية من القطاع البحثي العلمي والتعليم، بحضور ما يقارب الـ100 مشارك ومتحدث من 40 دولة، إضافة لأعضاء مجلس إدارة الشبكات البحثية العربية والعديد من الخبراء والمختصين في قطاع التقنية والاتصالات.

وشملتْ مشاركة الشبكة العمانية إدارة جلسة نقاشية من قبل الدكتور عبدالمنعم بن علي الخروصي، مدير الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم؛ حيث نوقشت مواضيع تقنية متنوعة وخدمات بحثية مقدمة من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة نيويورك في أبوظبي، واستعرض البروفيسور إبراهيم فتحي معوض أستاذ الذكاء الاصطناعي بحثه في محركات البحث.

وكرم المؤتمر وردة الحبسية مديرة التطبيقات في الشبكة العمانية من إدارة المنظمة العربية؛ على جهودها في دعم شبكات البحث والتعليم العربية لتفعيل الخدمات والدخول إلى تحالف "إيديوجين".

وأجرى فريق الشبكة العمانية -عقب المؤتمر- زيارة جامعة نيويورك في أبوظبي؛ حيث التقى بالدكتور معتز البرواني "المسؤول عن الحواسيب الفائقة الأداء"، واطلع على التقنيات المستخدمة في الجامعة في جانب الحواسيب فائقة الأداء المهمة جدا في الأبحاث العلمية المتقدمة.

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