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كلية الشرق الأوسط تحتفل بـ1384 خريجا وخريجة من دفعة 2019

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:06 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

احتفلت كلية الشرق الأوسط بتخريج طلابها من دفعة 2019، وذلك يومي 7و8 ديسمبر 2019، في المركز الطلابي بالحرم الجامعي للكلية، واحة المعرفة مسقط.

وضمت الدفعة 1384 خريجًا وخريجة من مختلف البرامج الأكاديمية من الدرجة الجامعية، والدراسات العليا التي تقدمها كلية الشرق الأوسط في مجالات الهندسة، والعلوم والتكنولوجيا، وإدارة الأعمال بارتباطٍ أكاديمي مع جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة، وجامعة بريدا للعلوم التطبيقية في هولندا؛ حيث تمَّ تقسيم حفل التخرج السنوي على خمسة دفعات، للخريجين من البرامج الأكاديمية بمؤهلات درجة الدبلوم، ودرجة الدبلوم المتقدم، ودرجة البكالوريوس، ودرجة الدراسات العليا.

ورعى حفل تخريج حملة مؤهل البكالوريوس في برامج العلوم والتكنولوجيا سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل، ورعى سعادة المهندس سالم بن محمد بن عبدالله النعيمي وكيل وزارة النقل للنقل، حفل تخريج حملة مؤهل درجة البكالوريوس في برامج الهندسة وحملة شهادة الماجستير في مختلف البرامج بكلية الشرق الأوسط، كما تم تنظيم حفل تخريج حملة درجة البكالوريوس في برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

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