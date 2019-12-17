الخدمات الصحية بمسقط تنظم الملتقى العلمي الثاني لأطباء الأسرة

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط -مُمثلة في دائرة الرعاية الصحية الأولية- أمس الثلاثاء، الملتقى العلمي الثاني لأطباء الأسرة للعاملين بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية التابعة للمديرية للعام الحالي 2019.

وشهد الملتقى حضور الدكتورة هـدى بنت أنور اللواتيا مديرة دائرة الرعاية الصحية الأولية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، وعدد من الكوادر الطبية، وبمشاركة 120 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية من مختلف المؤسسات الصحية التابعة للمديرية، وذلك بفندق ليفاتيو ببوشر.

وفي البداية، ألقت الدكتورة هدى بنت أنور اللواتية مديرة دائرة الرعاية الصحية الأولية، كلمة؛ رحبت فيها بالحضور والمشاركين في الملتقى، وأوضحت أن الاجتهاد والمثابرة في العمل هو شغف النجاح والطموح العالي والعمل الجماعي والتكاتف هو يعد ثمرة النجاحات في العمل. وأضافت أنَّ من ضمن خطط الدائرة القادمة في العام الجديد المقبل 2020 العمل على تفعيل عيادات الصحة للاستشارات الصحية وتغيير السلوكيات للوزن والتدخين وما قبل السكري للمراجعين.