جامعة ظفار تنظم مسابقة معرض العلوم بمشاركة 90 طالبا وطالبة

صلالة - أنوار المعشنية

نظَّمتْ كلية الآداب والعلوم التطبيقية -مُمثلة في قسم الرياضيات والعلوم- مسابقة لمدارس التعليم العام (10- 12) للعلوم بدورتها الثانية، بمشاركة 38 مشروعا من 13 مدرسة بمحافظة ظفار في مجالات الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي.

وشهدت مختبرات الجامعة عرض لكافة المشاريع والأبحاث وخضعت لتقييم لجنة متخصصة مكونة من أساتذة الجامعة، عبر أسس ومعايير الإبداع، والفكر العلمي، والدقة، والمهارات، والعمل الجماعي، وتم اختيار أفضل ثلاثة مشاريع في كل مجال؛ وذلك بحضور عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية بالوكالة الدكتور خالد مسلم المشخي وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية وطلاب الجامعة.

وحصلت المدرسة الباكستانية بصلالة على المركز الأول في مجال الرياضيات عن "نظرية ذات الحدين"، ومدرسة السعادة للتعليم الأساسي على المركز الأول في مجال الكيمياء عن ابتكار "جهاز شفط الدخان"، وفي مجال الأحياء أحرز ابتكار "ستائر المطر" لمدرسة منبع الحكمة على المركز الأول.

وأحرزت المدرسة العالمية بصلالة المركز الأول في مجال الفيزياء عن مشروع "نموذج عمل السوائل غير النيوتونية"، وحاز مشروع المدرسة الباكستانية بصلالة "صلالة 360°" على المركز الأول في مجال علوم الحاسب الآلي، وتم تكريم كذلك أفضل أداء للمدارس في المسابقة، حصلت فيه المدرسة الباكستانية بصلالة على المركز الأول، ومدرسة منبع الحكمة على المركز الثاني، ومدرسة السعادة للتعليم الأساسي على المركز الثالث، كما تم تكريم الطلاب المشاركين والمشرفين واللجان المشاركة.