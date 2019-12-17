تطبيق "كفاءة" لصقل مهارات موظفي "كهرباء مزون"

مسقط – الرؤية



تُواصل شركة كهرباء مزون تطبيق برنامج كفاءة؛ وهو برنامج تدريبي وإطار عملي لصقل قدرات ومهارات المهنيين والعاملين، أطلقته الشركة في مايو 2019 بالتنسيق مع معهد نمو لتنمية المهارات (NICD) التابع لمجموعة نماء، بهدف رفع مستويات الكفاءة بمختلف أقسام ومجالات عمل الشركة.

وفي إطار المرحلة الثانية لعمليات تطبيق برنامج كفاءة التدريبي، أجرت كهرباء مزون اختبارات تقييم لـ (91) مهندس تشغيل وصيانة ومُراقبة من ضمن العاملين بالشركة، بهدف تقييم قدرات الموظفين على قياس متطلبات الكفاءة، وكذلك تقييم مستوى جودة الأداء وتطبيق لوائح الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة ولوائح تسلسل العمل ومستويات المعرفة العامة المتعلقة ببيئة العمل.

وجرى التقييم على مرحلتين، تضمنت الأولى اختبارًا للكتابة الفنية مدته ثلاث ساعات، لتقييم المعرفة العامة والمحددة للموظفين في مجالات الهندسة الكهربائية والتصميم الكهربائي ومجالات الصحة والسلامة والبيئة و"قواعد السلامة الكهربائية"، فيما شهدت المرحلة الثانية قيام المشاركين في برنامج كفاءة التدريبي بإجراء عمليات "تقييم ميداني".

وتتطلع كهرباء مزون عبر تطبيقها لبرامج التدريب المميزة مثل برامج (كفاءة)، إلى خلق تجانس وتناغم محكم بين مجموعة المعايير العالمية لتطوير الكفاءات والنتائج المستهدفة بعمليات التدريب، وذلك لتحقيق أفضل الممارسات العملية وتلبية احتياجات الشركة، حيث تحرص كشركة عاملة في مجال الطاقة على تعزيز مستويات الموثوقية والاعتمادية لكافة أعمالها، عن طريق الأدوات المعمول بها في هذا الشأن أو عبر تطبيقات تقنية المعلومات المتطورة، على أن يتم ذلك بواسطة الموظفين الذين يقومون بتشغيل تلك الأدوات أو يستخدمون تلك التطبيقات.