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"تصميم" تستعد لإطلاق "هابيتات" على 75 ألف متر مربع

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 07:58 م بتوقيت مسقط

"تصميم" تستعد لإطلاق "هابيتات" على 75 ألف متر مربع

مسقط - الرؤية

تستعد شركة "تصميم" لإطلاق مشروع "هابيتات" متعدد الاستخدامات في منطقة الخوير، على مساحة 75,000 متر مربع، بالشراكة مع مجموعة شركات الشنفري. وتمّ تصميمه بواسطة شركة ماندريسي المعمارية النمساوية. ويتكون المشروع من وحدات تجارية وسكنية ووحدات البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى مطعم راقي و200 وحدة مطورّة متعددة الاستخدامات. 

ويقع المشروع بالقرب من الوجهات السياحية الرئيسية والمراكز التجارية في مسقط، ويبعد عن مطار مسقط الدولي مسافة 20 دقيقة فقط. ويطل على العديد من المناظر الخلابة ووسائل الراحة، فضلًا عن إطلالته على البحر من جهة وجبال الحجر من جهة أخرى.

ويتيح هابيتات للنزلاء تجربة معيشية ممتعة، وتمكنهم ردهة البيع بالتجزئة التي تبلغ مساحتها 20,000 متر2 من بدء يومهم بخيارات الإفطار الصحية المتاحة في ردهة المطاعم، ويمكنهم عقد الاجتماعات مع العملاء وتناول وجبتي الغداء أو العشاء، أو يمكنهم القدوم في أي وقت ليحظوا بأوقات ممتعة، إلى جانب الخدمات الأخرى كمواقف السيارات المنتظمة، ومناطق الاستقبال المذهلة، والمصاعد ومناطق الترحيب بالنزلاء في أجواء عصرية، وراقية، وآمنة ومنظمة وبيئة عمل مميزة.

ويمكن لمكاتب هابيتات المفتوحة أن تستوعب الشركات من مختلف الأحجام، سواء أكانت شركات صغيرة أو متوسطة أو مؤسسات كبرى، إذ يضم 118 مكتبًا بأرضيات مرتفعة وشبكة إنترنت عالية السرعة، الأمر الذي يلبي احتياجات الموظفين. وابتداءً من 58,500 ر.ع، توفر الوحدات المكتبية وسائل الراحة على النحو الذي يخلق توجهًا جديدًا في أسلوب العمل في السلطنة، إذ يهدف المشروع إلى تزويد العملاء بتصميم عالي الجودة وبيئة عمل تحفز على الإنتاجية بأفضل الأسعار.

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