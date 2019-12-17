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بالتعاون مع "الزراعة"

"تنمية نفط عمان" تمول تدريب الشباب للعمل على قوارب صيد متطورة

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 07:54 م بتوقيت مسقط

"تنمية نفط عمان" تمول تدريب الشباب للعمل على قوارب صيد متطورة

 

مسقط - الرؤية

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية اتفاقية مع شركة تنمية نفط عمان لتمويل وتنفيذ برنامج تدريبي للشباب العماني للعمل على قوارب الصيد المتطورة. ويستهدف البرنامج كمرحلة أولى تدريب 250 شابا بمؤهلات مختلفة يرغبون في العمل في قطاع الثروة السمكية. وسيجري تنفيذ البرنامج التدريبي وفق متطلبات واحتياجات الفئات المختلفة من الصيادين والشباب الباحثين عن عمل من مخرجات الكليات ذات العلاقة بالقطاع.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، ومن الشركة المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة للتأهيل المهني للصيادين وتوفير التدريب الملائم للشباب الباحثين عن عمل لتمكينهم من العمل في قطاع الثروة السمكية. ومن البرامج التي دشنتها الوزارة في هذا الشأن برنامج قوارب الصيد المتطورة، الذي يهدف لتطوير قطاع الصيد الحرفي وتمكين الشباب العماني للعمل في قطاع الصيد من خلال إدخال 270 قارب صيد متطورا بحلول العام 2023م، وبمعدات وتقنيات صيد حديثة.

وتعملُ الوزارة -وبالتنسيق مع الجهات المختلفة- على توفير كافة المتطلبات والاحتياجات التي من شأنها أن تُسهم في جذب وتشجيع الشباب العماني للعمل في قطاع الثروة السمكية؛ باعتباره أحد القطاعات الواعدة من حيث توفير فرص العمل والمساهمة في الاقتصاد الوطني. ولتحقيق ذلك، تُسهم شركة تنمية نفط عمان في توفير التدريب اللازم للشباب الباحثين عن عمل عن طريق تأهيل الكادر الوطني لاحتياجات سوق العمل وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًّا.

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