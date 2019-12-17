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التعريف بضوابط "تنظيم الكهرباء" في جنوب الباطنة

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

التعريف بضوابط "تنظيم الكهرباء" في جنوب الباطنة

 

الرستاق ـ طالب المقبالي
نظمت هيئة تنظيم الكهرباء لقاء في ولاية الرستاق مع مشتركي قطاع الكهرباء بمحافظة جنوب الباطنة، تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة، بحضور عدد من أصحاب السعادة ولاة المحافظة، إلى جانب قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء وعدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية.
وقدم المهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام شؤون المشتركين بهيئة تنظيم الكهرباء، ورقة عمل حول التعريف بهيكلة قطاع الكهرباء ودور الهيئة فيه، كما تطرق إلى المرسوم السلطاني رقم 78 للعام 2004 الخاص بإصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، موضحا أنَّ هيئة تنظيم الكهرباء تضم الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه والشركة العُمانية لنقل الكهرباء، إضافة إلى 18 شركة للطاقة وتوليد الكهرباء وتحليه المياه، وأربع شركات لتوزيع الكهرباء بالسلطنة، و35 موقعا بالسلطنة تدار من قبل شركة كهرباء المناطق الريفية والتي تقوم بالتزويد والتوزيع والتوليد مع التحلية في مختلف محافظات السلطنة.
وأشار مدير عام شؤون المشتركين إلى دور الهيئة في الموازنة بين المصالح المختلفة للأطراف وكيفية ممارسة الهيئة لمهامها التنظيمية، إضافة للرخص والشروط الفنية والشروط المتعلقة بالمشاركين، والتعرفة المعتمدة والتعرفة المنعكسة عن التكلفة. وأوضح الغيثي أن تحديد سعر التعرفة ليس من اختصاص الهيئة، وإنما تقر من مجلس الوزراء.
وتناولت ورقة قدمها أحمد العرفاتي ضابط أول شكاوى المشتركين بهيئة تنظيم الكهرباء، حقوق المشتركين والتعريف بدليل قرارات الفصل وإجراءات التعامل مع الشكاوى.

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