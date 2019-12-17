تشغيل ممر الخدمات المركزي بميناء صلالة مطلع العام الجديد

مسقط - الرؤية

قال سامي بن سعيد المزيدي مهندس مشاريع أول بشركة الغاز العمانية المشرف على مشروع ممر الخدمات المركزي بميناء صلالة، إنَّ زيادة قدرة المناولة في ميناء صلالة تأتي ضمن مبادرات القطاع اللوجستي لتعزيز التنويع الاقتصادي التي تدعم وتتابع تنفيذها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتعاون مع وزارة النقل والمجموعة العمانية العالمية للخدمات اللوجستية "أسياد" وميناء صلالة وشركة الغاز العمانية، دعما لقطاع الخدمات اللوجستية الذي يعد من محركات التنمية الشاملة في السلطنة؛ لافتا إلى أن المشروع يقترب من مراحل التنفيذ النهائية؛ متوقعا بدء التشغيل مطلع العام الجديد.

وأوضح المزيدي أن المبادرة تهدف لتحسين البنية الأساسية لميناء صلالة بإضافة 2.4 كيلومتر إلى ممر الخدمات المركزي الحالي، البالغ طوله 2.2 كيلومتر، ليصبح بعد انتهاء المشروع بطول إجمالي يبلغ 4.6 كيلومتر، وبتكلفة استثمارية تقدر بـ23.4 مليون ريال عماني، وسيوفر الممر عددا من الحلول اللوجستية، من بينها نقل السوائل عبر خطوط أنابيب من المنطقة الحرة بصلالة إلى مختلف نقاط التفريغ في الميناء، وسيُسهم في خدمة مشروعات تطويرية بالميناء تقدر قيمتها الاستثمارية 1.96 مليار ريال عماني، ويؤمل أن تسهم في توفير فرص عمل ومزيد من الاستثمارات في المنطقة.

ويهدف المشروع إلى ربط المشاريع المصدرة والمستوردة للمواد السائلة من منطقة صلالة الحرة إلى رصيف المواد السائلة بميناء صلالة، وسيخفض المشروع تكلفة النقل على المستثمرين بما فيها المدة الزمنية اللازمة لنقل المواد؛ مما يعزز جاذبية الميناء للاستثمارات الأجنبية. ويتكون مشروع ممر الخدمات المركزية من رف للأنابيب على طبقتين من الخرسانة الصلبة موصول برف للأنابيب من الحديد قابل للزيادة إلى 4 طبقات بقدرة كافية لحمل 29 أنبوبا، إضافة إلى شارع رئيسي معبد وشارعين فرعيين على جانبي رف الأنابيب للصيانة وخدمات توصيل المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وكاميرات المراقبة ومكافحة الحريق.