الكشف عن نتائج مسابقة كأس جلالته للشباب .. اليوم

مسقط – الرؤية

بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – يرعى معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات حفل إعلان نتائج مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2018م، اليوم الأربعاء، بفندق كراون بلازا مسقط بحضور معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ورئيس اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات واللجان الرياضية ولفيف من المدعوين وممثلي الأندية الرياضية. وتحظى المسابقة بأهمية خاصة في قطاع الرياضة والشباب، وتعتبر داعما رئيسيا للأندية الرياضية في تحقيق أهدافها المنشودة والنهوض بالأنشطة الرياضية والشبابية، ويتضح ذلك من خلال زيادة الأنشطة المنفذة بالأندية الرياضية بمختلف أنواعها والحرص على توثيق العلاقة بين النادي والمجتمع بمختلف فئاته .

وتعد المسابقة أحد أنواع الدعم التي يحظى بها هذا القطاع من قبل القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، وتأكيداً للدور الذي تقوم به الأندية الرياضية في خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية تنمية متوازنة رياضيا وفكريا . وتتمحور رؤية المسابقة في المساهمة في رفع مستوى إدارة الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية وتعزيز مكانة الأندية في مجتمعها المحيط.

شهدت هذه النسخة من المسابقة مشاركة 30 ناديا وهي نادي عمان وبوشر السيب وقريات والاتفاق والنصر وأهلي سداب وصلالة وظفار وصحار وصحم والسويق والرستاق والخابورة والسلام وبهلاء والشباب ونزوى والبشائر وسمائل وصور وفنجاء والعروبة والكامل والوافي ومصيرة وينقل وخصب وعبري وبخاء والوسطى .

وبهذه المُناسبة قال سعادة الشيخ رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية ورئيس اللجنة المشرفة على المسابقة بأن هذه المسابقة حظيت بمكانة عالية من خلال ارتباطها باسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- .

وأضاف الهنائي تعتبر هذه المسابقة والتي انطلقت في العام 1998 حافزًا مهمًا للأندية الرياضية في السلطنة في إطار تعزيز مكانتها في المجتمع المحيط وتحقيق رؤية شاملة أكثر عمقاً لدور الأندية الرياضية من أجل تنمية مهارات الشباب والنشء في مختلف المجالات وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج المشتركة بشكل متوازن رياضيا وفكريا وثقافيا .