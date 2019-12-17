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بتكليف سام .. الشبيبي يرعى نهائي كأس جلالته للهوكي .. الخميس

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 07:37 م بتوقيت مسقط

بتكليف سام .. الشبيبي يرعى نهائي كأس جلالته للهوكي .. الخميس

 

مسقط – العمانية

 بتكليف سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- يرعى معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان،الخميس، المباراة النهائية على كأس جلالته للهوكي للعام ٢٠١٩ التي تجمع أهلي سداب والنصر بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

ويتطلع الناديان إلى إضافة لقب جديد في البطولة الأقوى على مستوى رياضة الهوكي بالسلطنة، ويمتلك كلاهما الحظوظ الكبيرة لنيل اللقب الجديد، حيث تتواجد نوعية جيدة من اللاعبين المحليين إضافة إلى اللاعبين الأجانب الذين يقدمون مستويات كبيرة استطاعوا خلالها مساعدة فرقهما في بلوغ المباراة النهائية.

وأنهى الناديان التحضيرات الفنية والبدنية استعدادًا للمباراة المرتقبة، وتبدو الهيئة النفسية هامة في ظل التقارب في المستوى الفني والبدني لهما، كما أن الطرفين يعلمان بعضهما جيدًا وتتوافر لدى المدربين المعلومات الكافية، ومن المتوقع أن تكون المباراة قليلة الفرص، بإغلاق المساحات وقد ينحصر اللعب وسط الملعب، وسيكون الفوز حليفًا للنادي الأكثر استغلالًا للفرص المتاحة، وسيكون الدور كبيرًا على لاعبي الوسط في صناعة الفرص واستغلال الأخطاء وكسب الركنيات الجزائية التي ربما قد تكون الحاسمة في اللقاء النهائي.

 

 

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