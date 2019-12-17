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زيدان يتحدى رفاق ميسي على صدارة الدوري الإسباني

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 07:35 م بتوقيت مسقط

زيدان يتحدى رفاق ميسي على صدارة الدوري الإسباني

 

مدريد - وكالات

مواجهة قوية على صدارة الدوري الإسباني تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة، على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا.

وشتان بين أواخر أكتوبر حيث الموعد الأصلي لإقامة المباراة واليوم، إذ ارتقى مستوى الفريقين كثيراً، ويدخلا المباراة على المسافة ذاتها في صدارة الترتيب مع فارق الأهداف لصالح برشلونة، وذلك بعد أن ضمنا أيضاً بطاقة عبورهما إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وقال زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد: "أظن أننا نصل إلى الكلاسيكو بأفضل حال، منذ مدة ونحن نلعب بصورة جيدة، ونحقق نتائجاً إيجابية، إذاً على كل الأصعدة نحن نصل بصورة جيدة فنياً ونفسياً، أظن أننا مسرورون بما نقوم به ونؤيده".

ورداً على سؤال هل سيُؤثر خروج الفريقين من نفس الفندق على معنويات لاعبي مدريد بالأخص في الأوضاع الأمنية الراهنة ضمن مدينة برشلونة أجاب زيزو: "سنخرج معاً لا يجب أن نعطي الكثير من التفسيرات، الأهم هو أننا سنلعب المباراة".

ورفض المدرب الفرنسي مجدداً الحديث عن الوضع الأمني والأحداث التي رافقت تأجيل الكلاسيكو: "ما يجب علينا أن نقوم به هو أن نركز على أرضية الميدان، هذه هي الطريقة الأفضل أما ما يحدث في الخارج فربما نبقى أسبوعاً نتحدث بالموضوع لكن لا نريد سوى التركيز على المباراة".

فيما يتعلق بالنجم الأرجنتيني ميسي الذي توج مؤخراً بالكرة الذهبية وكيفية مواجهته في مدريد تحدث: "نحن نعرف ميسي وقيمة ميسي ولكن لدينا أسلحتنا ونعرف ما يمكن القيام به لإيقاف برشلونة الذي يؤدي جيداً هو الآخر في الآونة الأخيرة".

 

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