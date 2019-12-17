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بمشاركة 149 عملا

"العمانية للفنون التشكيلية" تفتتح معرضها السنوي بمشاركة 81 فنانا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 07:08 م بتوقيت مسقط

"العمانية للفنون التشكيلية" تفتتح معرضها السنوي بمشاركة 81 فنانا

 

مسقط - الرؤية

تُنظِّم الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بوزارة شؤون الفنون المعرضَ السنويَّ، للفنون التشكيلية الدورة السابعة والعشرين؛ حيث يأتي ضمن النشاط الذي تُقِيمه الجمعية لأعضائها من الفنانين والفنانات بمسقط وصلالة والبريمي وصحار، ويضم 149 عملا فنيا بمشاركة 81 فنانا.

يفتتح المعرض معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وبحضور معالي الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية وزيرة شؤون الفنون، ومجموعة من أصحاب السعادة السفراء والمكرمين، اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية بحي الصاروج. ويسهم المعرض سنويًّا في خدمة الفن والفكر في السلطنة، كما يهدف لتنشيط الساحة الفنية في السلطنة بطرح أحدث التجارب وتنمية المواهب والقدرات التشكيلية وتشجيعها، وخلق جو تنافسي.

ويشمل المعرض مجموعة من المجالات؛ أهمها: الرسم والتصوير والنحت والخزف والجرافيك والأعمال التركيبية وفنون الميديا. وباب المشاركة مفتوح للفنانين التشكيليين العمانيين والمقيمين في السلطنة من غير العمانيين، وتأتي الفئة العمرية من سن 36 سنة فما فوق.

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