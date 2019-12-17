"تطبيقية نزوى" تناقش الأبعاد الفلسفية للعمل التطوعي العماني

مسقط - الرؤية

نظَّم قسم البحث العلمي بكلية العلوم التطبيقية بنزوى -وبالتعاون مع لجنة التنمية المهنية والبحث العلمي- حلقة علمية لمناقشة بحث بعنوان "الأبعاد الفلسفية للعمل التطوعي العماني ميدان الأبيض لسباقات الهجن بولاية المضيبي نموذجا" للباحث الدكتور مسلم بن سالم الوهيبي محاضر بقسم المتطلبات العامة، وبحضور الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، وعدد من أعضاء الهيئات الأكاديمية والمساندة والإدارية.

وهدفت الدراسة إلى استنتاج الأبعاد الفلسفية للعمل التطوعي في سلطنة عمان، واختارت ميدان الأبيض الأهلي لسباقات الهجن بولاية المضيبي نموذجًا، كما حددت أنشطة 2019م كعينة زمانية، بغرض إبراز دور العمل التطوعي في إحداث تنمية شاملة للمجتمع.

وخلصتْ الدراسة إلى أن ميدان الأبيض لسباق الهجن بولاية المضيبي حقق الأهداف المرجوة من إقامته، في إحداث تنمية شاملة للمجتمع؛ حيث تعددت أبعاده الفلسفية الوطنية النافعة، فشكل قدوة لصناعة الأعمال التطوعية في المجتمع العماني، وتنوعت الفرص الوظيفية للشباب العماني خاصة لمن هم دون الثانوية، وارتفعتْ نسبة العوائد الاقتصادية حول منطقة الميدان التطوعي، كما شكل قوة جذب اقتصادي من الخارج للاقتصاد الداخلي العماني.