الثلاثاء, 17 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

"تطبيقية نزوى" تناقش الأبعاد الفلسفية للعمل التطوعي العماني

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 07:06 م بتوقيت مسقط

1 (1)

مسقط - الرؤية

نظَّم قسم البحث العلمي بكلية العلوم التطبيقية بنزوى -وبالتعاون مع لجنة التنمية المهنية والبحث العلمي- حلقة علمية لمناقشة بحث بعنوان "الأبعاد الفلسفية للعمل التطوعي العماني ميدان الأبيض لسباقات الهجن بولاية المضيبي نموذجا" للباحث الدكتور مسلم بن سالم الوهيبي محاضر بقسم المتطلبات العامة، وبحضور الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، وعدد من أعضاء الهيئات الأكاديمية والمساندة والإدارية.

وهدفت الدراسة إلى استنتاج الأبعاد الفلسفية للعمل التطوعي في سلطنة عمان، واختارت ميدان الأبيض الأهلي لسباقات الهجن بولاية المضيبي نموذجًا، كما حددت أنشطة 2019م كعينة زمانية، بغرض إبراز دور العمل التطوعي في إحداث تنمية شاملة للمجتمع.

وخلصتْ الدراسة إلى أن ميدان الأبيض لسباق الهجن بولاية المضيبي حقق الأهداف المرجوة من إقامته، في إحداث تنمية شاملة للمجتمع؛ حيث تعددت أبعاده الفلسفية الوطنية النافعة، فشكل قدوة لصناعة الأعمال التطوعية في المجتمع العماني، وتنوعت الفرص الوظيفية للشباب العماني خاصة لمن هم دون الثانوية، وارتفعتْ نسبة العوائد الاقتصادية حول منطقة الميدان التطوعي، كما شكل قوة جذب اقتصادي من الخارج للاقتصاد الداخلي العماني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 مارس 2015

"تطبيقية نزوى" تناقش آليات تفعيل برامج التبادل مع غرفة تجارة وصناعة عمان

المزيد

03 سبتمبر 2019

لقاء تعريفي لطلاب البرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي بـ"تطبيقية نزوى"

المزيد

13 يوليو 2015

15 مجالاً لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي

المزيد

05 نوفمبر 2016

انطلاق الحملة الإعلامية للعمل التطوعي تحت شعار (سوي خير)

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"استثمر في عُمان" تطلع رجال الأعمال في السعودية على فرص الاستثمار بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

مجموعة النفط العُمانية وأوربك تدشن هويتها الجديدة "OQ" برعاية الرمحي

الاقتصاد - محلي

منع أكياس التسوق أحادية الاستخدام بداية من 2020

المحليات - أخبار

المركز الوطني للتشغيل يبدأ تنفيذ خطة العمل لتوفير فرص العمل للمواطنين اعتبارا من أول يناير

المحليات - أخبار

فرص لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

بيان حكومي للرد على تساؤلات المواطنين حول "تخصيص الكهرباء"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة