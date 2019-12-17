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"ثقافات".. فعالية مفتوحة بجامعة السلطان قابوس للطلاب الدوليين

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 07:05 م بتوقيت مسقط

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مسقط - حمد العبري

نظَّمتْ جامعة السلطان قابوس يوما مفتوحا للطلاب الدوليين بعنوان "ثقافات"، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي، بمشاركة كلٍّ من عمادة الدراسات العليا ومكتب التعاون الدولي في الجامعة.

واشتمل اليوم المفتوح على معرض شارك فيه مجموعة من الطلاب الدوليين من 20 دولة، كما شاركت فيه كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، إضافة للعروض الفنية المتنوعة التي تم تقديمها على المسرح المجاور للمعرض.

وتهدف الفعالية إلى إتاحة الفرصة للطلاب الدوليين لعرض إبداعاتهم والتواصل مع زملائهم الطلاب في مختلف كليات الجامعة، وتعريفهم بالتنوع الحضاري والثقافي لبلدانهم مع التعريف ببرامج التبادل الطلابي.

وتواجد بالمعرض ركن دولة الجزائر والذي يضم عروضا عن بعض المعالم التاريخية ومنها مدينة "تيمقاد" التي تعود للحضارة الرومانية، وألغاز كهوف "تاسيلي" في الجنوب الشرقي للجزائر، وبها رسوم قديمة تعود إلى الإنسان البدائي، وفي  الركن الفلسطيني عرضت مجموعة من الأواني الفخارية والزجاجية التي تعود إلى ما قبل عام 1917، وشمل الركن الكويتي مأكولات شعبية معروفة لديهم.

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