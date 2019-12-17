150 ألف ريال تبرعات لـ"دار العطاء" في حفل عشاء خيري

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ جمعية دار العطاء، الأحد الماضي، حفل عشاء خيري بفندق قصر البستان، برعاية معالي المهندس عصام بن سعود بن حارب الزدجالي، وذلك لجمع تبرعات لصالح برنامج "تمكين" الذي تتبناه الدار.

وبلغ إجمالي التبرعات 150 ألف ريال عماني، من الشركات والأفراد، ويعد برنامج "تمكين" من البرامج الأساسية التي تعول عليها "جمعية دار العطاء" لإحداث نقلة نوعية في حياة الأسر المعسرة؛ فالتدريب والتأهيل لهما تأثير طويل المدى على الفرد والمجتمع فهما يؤديان لتحفيز الأفراد على إحداث التغيير في حياتهم ومجتمعاتهم.

ومن أهم برامج التمكين بالجمعية، مشروع "من بيتي"، ويهدف لدعم المرأة العمانية لإدارة مشاريعها المنزلية بكفاءة عالية وتحسين جودة المنتج وزيادة المبيعات لهذه الأسر. وتضمَّن الحفل فقرات متنوعة تم خلالها استعراض الإنجازات التي حققتها جمعية دار العطاء، منها المنح الدراسية التي تقدمها دار العطاء وشملت أكثر من 170 ألف مستفيد.

وعرض الحفل فيلما يتحدث عن برنامج تمكين؛ بهدف تمكين المرأة العمانية لصناعة أعمالها بنفسها، وتمكين فئات المجتمع من إدارة حياتهم بطريقة مفيدة، ووضعهم على أولى درجات سلم الاعتماد على النفس، وتعليمهم عددا من المهارات الحياتية والأعمال التي تمكنهم للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي للأسرة.

وشهد برنامج الحفل تكريم عدد من الشركات والجهات الداعمة والراعية لأنشطة الجمعية في العام 2019.