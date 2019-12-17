مسابقة للعروض الطلابية في حب "الوطن والقائد" بـ"تعليمية الوسطى"

هيماء - محفوظ الشيباني

نفَّذتْ لجنة الرياضة المدرسية بمحافظة الوسطى مسابقة ميناء الدقم للعروض الطلابية في حب الوطن والقائد، بمشاركة 14 مدرسة من ولايات المحافظة، و19 عرضا طلابيا، بهدف تشجيع الطلاب على التعبير عن حبهم للوطن وغرس مفهوم المواطنة في نفوسهم من خلال العروض واللوحات الطلابية المتنوعة والمبتكرة والأزياء والأغاني العُمانية التي تتغنى بحب الوطن والقائد.

وشهدتْ المسابقة -التي تأتي في نسختها الأولى بدعم من شركة ميناء الدقم- وجود لوحات طلابية مميزة خلقت الحماس والتنافس بين الفرق المشاركة، وقالت سالمة بنت ناصر الحكماني معلمة رياضة مدرسية بمدرسة قلعة العلم للتعليم الأساسي: كان الاستعداد رائعا لتحقيق النجاح وتقديم عروض طلابية تليق بالمسابقة تغرس فيهم حب الوطن وتشجيعهم على التنافس والعمل بروح الفريق الواحد. وأضافت الحكماني: سيتم إعلان الفائزين في الحفل الختامي الذي يقام خلال شهر فبراير 2020م.