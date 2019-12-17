الثلاثاء, 17 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

بدعم من شركة ميناء الدقم

مسابقة للعروض الطلابية في حب "الوطن والقائد" بـ"تعليمية الوسطى"

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 07:04 م بتوقيت مسقط

5b1decd3-b15d-4ace-8b9f-95c0a15335f0
9e46cbb0-a44f-463e-840c-6ea24c8f1a29
96cdb4af-1213-499d-9787-9537adf75751
aa60d778-bdd9-4aa7-9980-dab46c4f5360
c6a87e21-1403-4173-b577-9d47ec0cf2c7
fddb5633-7331-4d23-8ed8-6cc49c57c196

 

هيماء - محفوظ الشيباني

نفَّذتْ لجنة الرياضة المدرسية بمحافظة الوسطى مسابقة ميناء الدقم للعروض الطلابية في حب الوطن والقائد، بمشاركة 14 مدرسة من ولايات المحافظة، و19 عرضا طلابيا، بهدف تشجيع الطلاب على التعبير عن حبهم للوطن وغرس مفهوم المواطنة في نفوسهم من خلال العروض واللوحات الطلابية المتنوعة والمبتكرة والأزياء والأغاني العُمانية التي تتغنى بحب الوطن والقائد.

وشهدتْ المسابقة -التي تأتي في نسختها الأولى بدعم من شركة ميناء الدقم- وجود لوحات طلابية مميزة خلقت الحماس والتنافس بين الفرق المشاركة، وقالت سالمة بنت ناصر الحكماني معلمة رياضة مدرسية بمدرسة قلعة العلم للتعليم الأساسي: كان الاستعداد رائعا لتحقيق النجاح وتقديم عروض طلابية تليق بالمسابقة تغرس فيهم حب الوطن وتشجيعهم على التنافس والعمل بروح الفريق الواحد. وأضافت الحكماني: سيتم إعلان الفائزين في الحفل الختامي الذي يقام خلال شهر فبراير 2020م.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 مايو 2016

"تعليميّة الوسطى" تنظم ملتقى للعروض المسرحيّة الطلابية

المزيد

12 مارس 2017

حب الوطن والقائد

المزيد

16 ديسمبر 2018

أمسية في حب الوطن والقائد في الرحبة بعبري

المزيد

07 ديسمبر 2019

فريق مدارس بهلاء يفوز في مسابقة المناظرات الطلابية بـ«تعليمية الداخلية»

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"استثمر في عُمان" تطلع رجال الأعمال في السعودية على فرص الاستثمار بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

مجموعة النفط العُمانية وأوربك تدشن هويتها الجديدة "OQ" برعاية الرمحي

الاقتصاد - محلي

منع أكياس التسوق أحادية الاستخدام بداية من 2020

المحليات - أخبار

المركز الوطني للتشغيل يبدأ تنفيذ خطة العمل لتوفير فرص العمل للمواطنين اعتبارا من أول يناير

المحليات - أخبار

فرص لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

بيان حكومي للرد على تساؤلات المواطنين حول "تخصيص الكهرباء"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة